Gulacsi: «Inter superiore fino al gol, poi nella ripresa noi i migliori»

Gulacsi ha commentato la sconfitta del Lipsia contro l’Inter a San Siro. Il portiere ungherese analizza entrambi i tempi della partita.

AMAREZZA – Il portiere del Lipsia Peter Gulacsi ha parlato dopo la sconfitta del Lipsia contro l’Inter. L’estremo difensore lo ha fatto dopo Willi Orban e il tecnico Marco Rose. Questo ai canali del club il suo commento in merito all’1-0 di San Siro: «Devi considerarti sfortunato quando perdi una partita per un autogol. L’Inter è stata la squadra migliore quando è arrivato il gol. Noi siamo stati migliori nel secondo tempo e abbiamo avuto occasioni per ottenere il pareggio. È un peccato che siamo finiti dalla parte dei perdenti».

Gulacsi dopo l’1-0 dell’Inter sul Lipsia: il portiere richiama all’unione

UNIONE – Gulacsi però è ottimista verso il futuro e spinge la sua squadra ad una reazione, ma rimanendo sempre compatti e uniti. Ancora le sue parole dopo il KO contro l’Inter: «Però ci siamo presentati, abbiamo combattuto duramente e speriamo che questo si veda di nuovo nei risultati presto. Siamo in una fase difficile in questo momento in cui dobbiamo restare uniti e superare la situazione come una squadra». Il Lipsia non ha ancora vinto nessuna partita in Champions League, tanto da avere ancora zero punti dopo cinque giornate.