Guardiola: «Inter, qualità in tutti i reparti! Ad Istanbul per vincere»

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel media day. Evento organizzato dalla Uefa in occasione della finale di Champions League tra Manchester City e Inter

QUALITA’ − Queste le parole di Guardiola: «Un piacere per l’Inter e per noi essere lì per giocare la finale di Champions League. Ho iniziato a studiarli un po’, durante l’anno si vede pezzi, ma queste tantissime partite in tutto il mondo. Ha fatto un girone che non era facile con Bayern Monaco e Barcellona, e lo hanno fatto bene. Non sono per caso in finale, difendono bene, hanno qualità in tutti i reparti. Con la palla sanno cosa fare. Inzaghi nella Lazio ha sempre fatto il 3-5-2, tutti i movimenti sono curati. Hanno una storia in Europa che noi non abbiamo e vogliamo costruire iniziando da Istanbul. Onana mi ha impressionato. Lui è bravissimo nel leggere l’uomo libero, ha la capacità di giocare bene con gli attaccanti ed i terzini alti. La qualità è dappertutto: Bastoni, Acerbi, Calhanoglu, Brozovic, fanno un gioco lento, ti tolgono, e dall’altro sono veloci. Bravissimi nei calci piazzati: sono in finale, normale sia così. Sbilanciamento? A voi italiani piace dire che siamo favoriti, siete contenti, andiamo a giocarla. Noi andiamo lì per vincere, ma non c’è dubbio che lo faccia anche l’Inter. Ma in Italia vi piace dire che “gli altri sono più forti”, volete così: sono favoriti. Italiana in finale? In Italia ho tanti amici, mi sono trovato bene specialmente a Brescia. Ci sono tante cose da godere del vostro paese, non c’è nulla di brutto da dire. Inter-Brescia? Ricordo perfettamente, 0-1 nostro e poi lo hanno ribaltato. Calcio italiano rinascita? Guarda la ROma, guarda la Fiorentina in conference. Io non sono dell’opinione che se arrivano tre squadre tedesche allora il calcio è tedesca. Ognuno fa quello che può. Da ragazzino il calcio italiano era il massimo, e rimarrà sempre così. La passione che c’è in Italia, come in Spagna, lo rende speciale»

PRESSIONE – Guardiola parla di Haaland e della pressione verso la finale: «Haaland? Non sono qui per giudicare le visioni della gente da fuori. Uno che fa 52 gol è stato fondamentale, ma abbiamo vinto 5 Premier League senza di lui. Questa squadra è il prodotto di tanti anni, Erling è stato fondamentale e mi auguro sia lo stesso. Pressione verso la finale? E bellissima, non è rischiosa. C’è bisogno. Se uno vuole fare un altro passo deve accettare la realtà. Abbiamo fatto tantissimo in questi anni ma la gente dice che dobbiamo vincere in Europa. Lo accettiamo. Andiamo lì a giocare la partita e fare il meglio di tutto sapendo che è una squadra eccezionale. Sono due squadre eccezionali, mi auguro che chi gioca meglio e lo merita possa alzare la coppa. Se vinco lavoro completato? Mi sto divertendo un sacco. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo vinto tanto, siamo matti per vincerla, ma ci sono altri che vogliono farlo. Abbiamo lì e ci proviamo. Ancora ho due anni di contratto, succeda quello che succeda l’anno prossimo sarò in giro per Manchester. Fra due anni in Italia? Sto diventando vecchio per allenare»