Guardiola: «Inter maestra di difesa. Noi concesso solo una chance»

Il Manchester City questa volta non riesce ad uscire vittorioso dalla scontro in Champions League contro l’Inter. Pep Guardiola dà la propria interpretazione della sfida.

OCCASIONI SUBITE – Dopo Simone Inzaghi anche Pep Guardiola dice la sua su Manchester City-Inter: «Noi abbiamo giocato benissimo, amo la mia squadra, siamo stati fantastici contro una squadra che difende molto molto bene. Loro sono dei maestri della difesa e sono molto forti anche in contropiede. Abbiamo concesso una chance, una e mezza, e abbiamo creato. Chiaramente non puoi aspettarti di creare venti opportunità contro una squadra che difende in undici e in cui si aiutano molto bene tra di loro. Sono quindi molto soddisfatto della nostra prestazione».

Guardiola soddisfatto del suo Manchester City

CHANCE CREATE – Pep Guardiola, poi, continua su Sky Sport 24: «Cosa mi è piaciuto di più? Tutto, assolutamente tutto. Cosa ho fatto per impedire che l’Inter ci causasse problemi in contropiede anche nel secondo tempo? Quando perdi dei palloni facili e ti trovi da solo sono dei facili contropiedi, è impossibile fermarli. Bisogna essere più precisi perché a volte ci sono delle palle un po’ difficili. Anche Sommer ha fatto un paio di parate, soprattutto su Gvardiol. Poi le ha avute un paio Haaland, anche Bernardo Silva non è riuscito a segnare. Non abbiamo avuto tante opportunità però alcune molto chiare, soprattutto verso la fine. È un pareggio, però all’inizio della stagione, sicuramente cresceremo. Ci sono ancora dei giocatori che devono accumulare minuti, quindi miglioreranno».