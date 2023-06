Guardiola: «Inter, che grande squadra! Difficile da battere con un Onana così»

Il Manchester City esce vincente, anche se solo con un 1-0, dalla finale di Champions League. Guardiola, intercettato dai microfoni di Mediaset Infinity, non smette di complimentarsi con l’Inter.

FORTI – Pep Guardiola si aggiudica la Champions League ma ci tiene a sottolineare le qualità della squadra di Simone Inzaghi: «Prima di tutto faccio le congratulazioni all’Inter: che grande squadra che sono! Lo dico vincendo ma lo avrei detto anche se avessi perso. Meritano senz’altro di essere qua. Sapevamo che la partita sarebbe stata così e questa competizione è una moneta. Potevamo anche pareggiare e andare ai supplementari. Abbiamo vinto, sembra che era scritto quest’anno ci toccava dopo la delusione degli anni precedenti. Per la prima volta nella storia di questa società ce l’abbiamo fatta. Non mi aspettavo un’Inter diversa da questa. Quando c’è un portiere come Onana, che ti fa leggere perfettamente dov’è l’uomo libero. Come si muovono Barella e Calhanoglu, puntano sempre l’attaccante e fanno la sponda benissimo, girano il gioco. È molto molto difficile. Senza questo portiere sarebbe un pochino più facile. Poi fisicamente sono forti. Le squadre italiane sono arrivate in tre finali europee e non è un caso. A Inzaghi dico che quello che sente lui adesso lo abbiamo sentito noi due anni. Deve pensare che è la seconda squadra più forte dell’Europa e quando è così significa che è una grandissima squadra. Ci tornerà sicuramente, lo sport è fatto così. A volte vinci, a volte perdi. Per noi l’importante è essere sempre lì, non importa vincere o perdere. Una volta ti tocca e ci è toccato quest’anno».