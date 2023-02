Grujic: «Abbiamo studiato l’Inter negli ultimi giorni! Hanno buoni giocatori»

Grujic è il giocatore del Porto scelto per le dichiarazioni alla vigilia del match contro l’Inter in UEFA Champions League. Il centrocampista ha anticipato Sergio Conceicao: queste le sue parole, QUI il LIVE con la diretta dell’allenatore.

CONFERENZA GRUJIC – Questa la conferenza stampa di Marko Grujic alla vigilia di Inter-Porto.

Che opinione hai dell’Inter?

Ha tanti buoni giocatori. Giocano da tempo con lo stesso sistema, anche il loro allenatore vuole sempre giocare col 3-5-2. È un qualcosa che sappiamo come affrontare, l’abbiamo studiato negli ultimi due giorni con lo staff e abbiamo fiducia di poter fare un buon risultato.

Come si sopperiscono le assenze?

Sappiamo di avere degli infortunati, ma il mister ci dice sempre di essere una rosa forte. Non sappiamo chi sarà pronto e chi no, ma chi gioca deve dare il massimo. Uribe? Ci conosciamo in allenamento, dobbiamo preparare la partita come sempre.