Grimaldo: «Credevamo nella semifinale! Inter più brava in area»

Il terzino Grimaldo ha parlato dopo il pari 3-3 a San Siro tra Inter e Benfica, che ha sancito il passaggio in semifinale di Champions League dei nerazzurri, che erano reduci dallo 0-2 di Lisbona. Le sue parole su Eleven Sport

LOTTATO FINO ALLA FINE − Le parole di Grimaldo dopo l’eliminazione contro l’Inter: «Avevamo grandi speranze di arrivare in semifinale, ma non ci siamo riusciti. Dopo il 3-1 la squadra ha continuato a lottare per cercare di ottenere un risultato migliore e siamo riusciti a raggiungere un 3-3. Ora è il momento di pensare al campionato, che per noi è l’obiettivo principale e abbiamo quattro punti di vantaggio, è continuare fino alla fine per arrivare al nostro obiettivo. Secondo me loro sono stati più bravi in ​​area. Quando sono arrivati ​​in area, hanno segnato, sono stati molto cinici. Ma come ho detto, ora siamo tutti uniti per raggiungere il nostro obiettivo, che il Benfica vinca il campionato».