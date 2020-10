Grassi: “Potevamo ottenere i 3 punti, ma il pari è tanta roba! Inter brava”

Grassi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Parma al termine della sfida con l’Inter, terminata sul risultato di 2-2. Il centrocampista gialloblù sottolinea la grande proba di squadra e benedice il punto conquistato

TANTA ROBA – Alberto Grassi è soddisfatto dopo il punto ottenuto a San Siro con l’Inter: «Per come si era messa la partita potevamo anche portare a casa i tre punti, tuttavia aver conquistato un punto è comunque tanta roba. Con queste squadre qui è normale rischiare qualcosa, hanno tanti calciatori di qualità. Noi però siamo stati bravi, compatti, siamo riusciti ad andare anche in vantaggio di due gol con Gervinho e dopo sono stati bravi anche loro. Lavorare in queste condizioni non è semplice ma è una situazione che riguarda tutte le squadre, purtroppo questo virus c’è e bisogna adeguarsi. Ora dobbiamo continuare a lavorare duro, seguire il mister e il suo staff che sono preparati e cercare di dare sempre il massimo».

