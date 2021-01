Gotti: Â«Udinese, prestazione come con l’Atalanta. Un brivido su De PaulÂ»

Gotti: «Udinese, prestazione come con l’Atalanta. Un brivido...

Gotti ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-Inter 0-0. L’allenatore avversario è soddisfatto per il pareggio a reti bianche, che fa muovere la classifica dei friulani come avvenuto mercoledì nel recupero con l’Atalanta.

CONFERENZA GOTTI – Questa la conferenza stampa di Luca Gotti nel post partita di Udinese-Inter.

È il secondo pareggio contro due grandi squadre. Rispetto a mercoledì ritiene di aver sofferto meno?

Sì, credo che la prestazione in qualche modo faccia il paio con quella di qualche giorni fa contro l’Atalanta. Di sicuro l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio comune è stato il medesimo. Poi la partita è diversa perché diversi sono i nostri avversari. Poi devo aggiungere che ero nella direzione del tiro di De Paul: quando è partita quella palla pensavo che entrasse, poi è uscita. Ho cullato un brivido positivo lì.

Gotti ritiene che l’Udinese stia passando un buon momento?

È stato spesso così questo girone d’andata. L’aspetto legato alla qualità del gioco e alla propositività della squadra solo in qualche partita è mancato, però in generale questa squadra ha idee e ha una sua fisionomia molto chiara. In generale questa squadra ha idee, ha una sua fisionomia molto chiara e ha idee condivise. Dobbiamo riuscire a essere più concreti, a sfruttare meglio gli episodi nelle due aree di rigore.

Ultima di Lasagna qui a Udine?

Non lo so, non ne ho idea.

Qual è il bilancio a fine girone d’andata?

Il bilancio è negativo per i punti, secondo me. Credo che quello che ha fatto la squadra in campo, e non le aspettative che sono un’altra cosa, sia di meno. Però dobbiamo essere realisti: domenica prossima, nella prima del girone di ritorno, affrontiamo uno Spezia che è a pari punti con noi. Dobbiamo affrontare questa realtà al meglio, costruendoci il miglior percorso possibile.

Gotti, qual è l’obiettivo dell’Udinese?

Fare più punti possibili e riuscire a raccogliere anche quelli che abbiamo lasciato fin qua.