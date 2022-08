Gotti: «Inter molto forte. Lukaku? Non ci si può fermare solo al singolo!»

Gotti è stato intercettato da Sky Sport prima di Inter-Spezia. L’allenatore spezzino si è espresso sulla gara di San Siro, seconda giornata di campionato

PREPARAZIONE − Luca Gotti presenta il match contro l’Inter: «Tu prepari la partita in relazione alle condizioni della tua squadra sapendo di trovare un’atmosfera perfetta contro una squadra molto forte. C’è da fare tanta fase difensiva fatta bene facendo anche del male all’Inter. Pesa la presenza di Verde, uno dei nostri giocatori migliori. Lukaku? Lo conosciamo bene, la sua importanza però quando affronti una squadra come l’Inter non puoi fermarti al singolo».