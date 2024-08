Gotti: «Inter forte, ma nostre disattenzioni sin da subito!»

Gotti dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter 2-0, su DAZN ha commentato con umiltà e lucidità la sfida, sottolineando principalmente le disattenzioni della sua squadra e anche la forza dei nerazzurri.

L’ANALISI – Luca Gotti commenta in maniera sempre lucida e onesta: «Al quarto minuto del primo tempo non siamo stati attenti in area di rigore perdendo l’uomo in area. La bravura dell’Inter certo, ma complice la nostra disattenzione ci mette la strada in salita. Per il resto abbiamo fatto la partita che volevamo fare cercando di dare fastidio all’Inter. Ad oggi siamo ancora poco incisivi. Il rigore sancisce il doppio vantaggio che dà molta più tranquillità all’Inter nella gestione del finale. Mi aspetto qualcosa di mercato? Devo ringraziare Gendrey che ha giocato con noi la sua ultima partita e ciò nonostante non si è tirato indietro, anzi! Ha dato la sua disponibilità con serenità e generosità. Questi sono degli aspetti che vanno sottolineati in un momento dove molti giocatori prendono posizione solo a favore loro. Poi quello che succederà questa settimana spetta ad altri».