Gotti: «Inter, cambi decisivi. Credevo di poter fare punti a San Siro!»

Gotti dopo Inter-Udinese 2-0 ha commentato la sconfitta maturata a San Siro, dicendosi dispiaciuto per il solo punto raccolto nelle ultime due partite di campionato. Di seguito le sue parole su DAZN.

FARE MEGLIO – Gotti dopo Inter-Udinese 2-0, su DAZN ha parlato così: «Un punto è troppo poco rispetto quanto visto nelle ultime due partite. Oggi nel primo tempo sullo 0-0 avremmo potuto gestire meglio il risultato, dopo il vantaggio dell’Inter la partita è cambiata. Non abbiamo una squadra depressa ma consapevole del percorso. Siamo all’undicesima partita e abbiamo affrontato Juventus, Napoli, Atalanta, Inter. Oggi avremmo potuto fare di meglio, io credevo di poter portare a casa dei punti da San Siro. L’Inter non è l’Atalanta come sistemazione in campo, però noi potevamo gestire meglio i palloni, senza forzare la giocata diretta che ti invogliano perché sono forti fisicamente. Nel momento in cui sei troppo basso non riesci ad aiutarli. Noi abbiamo dato troppa continuità all’Inter sotto questo punto di vista. Le sostituzioni hanno portato un disequilibrio per loro, poi hanno avuto anche degli spazi letali».