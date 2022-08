Gosens: «Voglio tornare quello che conosciamo! Miglioro dopo anno duro»

Gosens non sarà in campo dal primo minuto in Lazio-Inter, l’anticipo serale di stasera per la terza giornata di Serie A (vedi formazioni). Il giocatore comunque ha parlato nel prepartita di Inter TV.

PRIMO BIG MATCH – Da Robin Gosens arriva la presentazione di Lazio-Inter: «Le mie condizioni? Sto bene, sto migliorando dopo un anno difficile come quello scorso. Non era facile ma sto migliorando e ritrovando il ritmo giusto, spero che a breve si veda il Robin che conosciamo tutti. Dare continuità alle precedenti due vittorie? Sicuramente è una gara difficile, qui contro la Lazio però ovviamente andiamo in campo per vincerla. Abbiamo preso sei punti nelle prime due partite, ora dobbiamo trovare la continuità con il nostro gioco. Ci aiuterà per questa sera. Il duello sulle fasce? Sulla destra il mio avversario sarà Manuel Lazzari, anche in passato abbiamo avuto duelli importanti. Anche stasera penso che sarà bello ma spero che vinciamo noi».