Gosens: «Sto soffrendo per la situazione ma contentissimo! Gol utile»

Gosens, fra i grandi protagonisti di Barcellona-Inter, si è fermato a parlare dal Camp Nou nel post partita di Inter TV. Da parte sua grande voglia di chiudere quanto prima il discorso qualificazione.

ULTIMO MIGLIO – Robin Gosens parla al termine di Barcellona-Inter 3-3: «Secondo me abbiamo visto una partita di livello Champions League, due squadre che hanno voluto vincere. Ci sono stati momenti dove abbiamo sofferto come squadra, ma sapevamo di poter far male anche qui al Camp Nou. Siamo molto contenti, perché abbiamo messo tutto dentro e portato un risultato importante a casa nostra. Non è da tutti vincere o portare a casa un punto al Camp Nou, però abbiamo giocato da Inter vera. Una squadra che è sempre voluta stare in partita, che ha sofferto insieme. Solo così puoi ottenere risultati come fatto oggi. Gol qui come ad Anfield? Sono un uomo molto fortunato. Entrare qui, giocare a Barcellona al Camp Nou e fare gol è un’emozione unica, poi utile per la squadra. Sto soffrendo un po’ per la situazione, però sono contentissimo di aver dato una mano stasera. Questa partita deve stimolare la squadra, con una prestazione del genere devi avere qualcosa in più. Dobbiamo andare avanti, non mollare, poi viene fuori la qualità vista stasera: abbiamo fatto male a una squadra come il Barcellona».