Gosens: «Sto sempre meglio, mi sento quello che voglio essere!»

Gosens è tornato titolare stasera in Inter-Atalanta, il match che ha avviato il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco come il tedesco ha giudicato la qualificazione e il suo rendimento su Inter TV.

RILANCIATO – Robin Gosens commenta Inter-Atalanta: «Abbiamo fatto una buonissima gara contro una squadra in un buon momento, a livello personale è stato importante fare una buona prestazione. Il mister mi ha dato fiducia e volevo ripagarla: sto sempre meglio, mi manca il ritmo partita non giocando tanto ma mi sento quello che voglio essere. Lo dimostro in tutti gli allenamenti e questo è importante. Il derby di domenica? Non vedo l’ora, il derby è sempre molto speciale per noi, per i tifosi e per tutta la società. Non vediamo l’ora, ma l’importante era oggi passare il turno per arrivare con la massima fiducia lì. Andiamo a lavorare questa settimana per essere prontissimi domenica».