Gosens: «Non gol più bello ma importante! Perisic stagione straordinaria»

Gosens ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

VITTORIA SUL CAMPO – Robin Gosens parla così ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Milan: «Siamo molto contenti, una finale voluta e secondo me anche meritata sul campo stasera. Non è stato forse il gol più bello che ho fatto ma sicuramente importante, un bell’assist di Brozovic. Sappiamo i movimenti che faccio e quindi siamo molto contenti. Io provo sempre ad arrivare sul secondo palo perché secondo me se arrivo in velocità è difficile marcarmi. Sono contento di aver aiutato la squadra. Sono sicuro di questo, secondo me stiamo facendo un ottimo campionato dopo un mese difficile. Stiamo giocando anche bene, adesso mancano sei finali e proviamo a vincerle tutte così siamo sicuri di diventare Campioni. Questo è l’obiettivo. Cosa mi è piaciuto di più dell’Inter? Il club in generale, sono arrivato in una delle squadre più grandi al mondo ed è una sfida importante per me. Il mio concorrente Perisic sta facendo un campionato straordinario, come giocatore e come persona miglioro tanto e sono contento di esserci».