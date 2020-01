Gosens: “Meritavamo la vittoria! Noi leoni nel secondo tempo, peccato”

Robin Gosens, autore del gol del pareggio in Inter-Atalanta terminata 1-1 a San Siro e valida per la diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, ai microfoni di “Dazn” nel post partita si è detto deluso per il risultato finale.

LA DELUSIONE – Robin Gosens è deluso per il risultato finale di Inter-Atalanta, queste le sue parole al termine della partita: «Siamo delusi per il risultato, abbiamo dominato nel secondo tempo! Un peccato non aver conquistato questi tre punti. Secondo me c’è stata poca distanza, inizio così così per noi, poi abbiamo sistemato un po’ di cose e nel secondo tempo siamo stati dei leoni».

PERCORSO DI CRESCITA – Gosens conclude parlando del suo percorso di crescita all’Atalanta negli ultimi anni: «Io migliore in Europa? Fa piacere però è un segnale per lavorare ancora di pi. Ci sono ancora tante partite e io voglio fare ancora meglio, sono felice. Mia crescita? Tanto lavoro, sono venuto qui da sconosciuto e ora sono cresciuto».