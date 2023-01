Gosens: «Mi manca il ritmo gara per essere al top! Ringrazio il mister»

Robin Gosens è stato intercettato dai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Atalanta. Il tedesco soddisfatto per la prestazione personale e collettiva.

CRESCERE − Gosens soddisfatto della vittoria e si esprime anche sul suo obiettivo personale: «Volevamo andare in semifinale tutti i costi perché abbiamo vissuto la vittoria di una Coppa Italia ed è bellissimo. L’Atalanta è in un buon momento, oggi bravi tutti. A me manca soprattutto il ritmo partita, sono felice che entro ma per tornare al 100% serve il ritmo gara. Grazie al mister che mi ha dato fiducia, devo trovare continuità. Agli allenamenti mi sento bene, ma devo accettare anche Dimash (Dimarco, ndr) che sta facendo molto bene. Tocca a me mettere in difficoltà il mister. Giochiamo ancora in tre competizioni, anche se lo scudetto non è facile lotteremo fino alla fine. Il mio obiettivo è dare il massimo per la squadra».