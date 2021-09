Gosens: «Jolly in campo? Può essere utile giocando ogni tre giorni»

Gosens prima di Inter-Atalanta in programma a San Siro alle 18, ha parlato dei jolly in squadra, capaci di ricoprire più ruoli. Ne ha parlato su DAZN.

JOLLY IN SQUADRA – Gosens su DAZN ha parlato dei jolly presenti in squadra, capaci di ricoprire più ruoli in campo: «Jolly in squadra? Se hai giocatori che possono fare più ruoli oltre che il suo è sempre un vantaggio. Ci può dare una mano giocando ogni tre giorni, può essere una forza in più».