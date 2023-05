Gosens: «Inter famiglia! Contenti di aver vinto la prima finale»

Gosens è subentrato nel corso della finale Fiorentina-Inter di stasera. A Inter TV il tedesco è contentissimo per il risultato.

TUTTI UNITI – Così Robin Gosens: «Come definire l’Inter? La parola che mi viene è famiglia, che esprime nel miglior modo la nostra squadra. Una partita così la puoi fare solo se sei una famiglia. Diciamo la verità: non è stata sempre una stagione facile per noi due mesi fa eravamo in crisi e tutti parlavano male di noi. La nostra forza è che siamo stati molto sereni con noi stessi, non ci siamo mai tirati indietro e questo ha fatto la differenza. Siamo in finale di Champions League dopo aver fatto fuori il nostro rivale e squadre importantissime. Siamo contenti di aver vinto la prima finale, adesso ce ne sono altri due in campionato perché servono punti. Poi andremo a Istanbul per portare a casa un trofeo importante».