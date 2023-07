Gosens: «Importante la fiducia di Inzaghi. Finale punto di partenza»

L’Inter sta per ripartire nella sua nuova stagione, Robin Gosens ha parlato con InterTV del finale dell’ultimo anno e dell’accoglienza per Yann Bisseck.

RIPARTENZA – Gosens non vede l’ora di giocare: «Questo per me è la cosa più importante. Se non avessi questa sensazione sarebbe il momento di smettere. Dopo la vacanza quando scendo in campo sento sempre dentro di me la voglia, la passione e spero che duri tanto tempo. La continuità? Importantissima, è stato sempre il mio desiderio averla in questa squadra. Sappiamo tutti che stagione ha fatto Dimarco, ma il mister piano piano mi ha dato più fiducia che prima ed è molto importante per me. La continuità è il mio primo obiettivo, il secondo è tornare in Nazionale con la Germania, è un onore».

ACCOGLIENZA – Il giocatore continua: «La finale è un punto di partenza, non dimentichiamo che l’anno scorso abbiamo fatto partite con difficoltà. Siamo usciti come squadra, come famiglia e abbiamo fatto un finale da stagione perfetto meritando la finale di Champions League. Meritavamo di più onestamente, ma dev’essere un punto di partenza. Se sei andato in finale una volta hai la consapevolezza di essere squadra forte. Dobbiamo essere ambiziosi e arrivare più in alto possibile. Abbiamo una grande rosa. Bisseck? Non lo conoscevo, gli ho scritto subito per dargli il benvenuto e dirgli che se serve qualcosa io ci sono. Lui non conosce lingua, cultura, è importante avere una persona accanto che ti aiuti»