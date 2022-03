Gosens: «Grande soddisfazione per il debutto! Importante una cosa»

Gosens ha parlato a Inter TV dopo l’osceno derby in casa del Milan finito 0-0. Il giocatore, in campo nella semifinale di andata di Coppa Italia, si sofferma sul suo debutto.

PRIMA IN UN DERBY SCIALBO – Robin Gosens commenta Milan-Inter 0-0: «Ovviamente grande soddisfazione tornare in campo dopo questo brutto infortunio, cinque mesi fuori. Credo sia stata una sfida abbastanza difficile, però c’è ancora il ritorno e ce la giochiamo. Cos’è mancato? Sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte, che mette pressione e ha una linea alta. Secondo me avremmo dovuto sfruttare un po’ di più gli spazi, però contro un avversario così forte non è sempre facile. C’è da dire che la squadra ha giocato tanto e ci stava un po’ di stanchezza, l’importante è non aver preso gol così quando giochiamo la seconda partita ci sarà tanto da fare».