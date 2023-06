Gosens: «Dimostrato di meritare la finale. Lukaku importante per noi»

Intervistato da DAZN Germania dopo Manchester City-Inter, Robin Gosens ha parlato dell’amarezza per la sconfitta in finale di Champions League. Commentando anche l’occasione sbagliata da Romelu Lukaku nel finale.

DIMOSTRAZIONE – Queste le parole di Robin Gosens dopo Manchester City-Inter, con tanta amarezza ma anche orgoglio: «Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere. Prima di questa partita tanti si sono dimenticati che noi siamo l’Inter. In questa partita abbiamo dimostrato a tutti di non essere arrivati in finale per caso. Ce la siamo giocata contro la squadra più forte del mondo. È normale ora essere tristi per il risultato. Prima della partita abbiamo visto tante partite del Manchester City, sapevamo di dover pressare alto e trovare l’imbucata per andare in gol. Non ho ancora rivisto l’occasione di Lukaku nel finale. Quello che posso dire è che Rom ha fatto tanti gol importanti per noi. Futuro? Non ci penso. Ora ho due giorni di riposo e poi vado in nazionale, dove so che devo sfruttare le mie occasioni».