Gosens: «Finale di Champions League un sogno! Lì per vincere»

Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Torino-Inter, match terminato sul punteggio di 0-1. Queste le parole dell’esterno”

CARICA – Queste le parole di Gosens: «Voto al campionato? Una stagione complessa con un mondiale in mezzo. Abbiamo sofferto per un periodo in cui non sono arrivati i risultati. Ma siamo usciti alla grande se guardi il rendimento degli ultimi tre mesi. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, ci siamo sempre detti le cose in faccia come uomini. Abbiamo conqustato due coppe, siamo in finale di Champions League, se la Lazio sbaglia possiamo anche arrivare secondi. È stato un campionato complesso con tante soddisfazioni. Finale col Manchester City? Stiamo vivendo un sogno, la finale della Champions League è la partita più grande che esista al livello di club. Siamo tutti orgogliosi ma consapevoli di averla meritata in campo. Non andiamo lì a fare il tifo, ci andiamo per alzare il trofeo. Manchester City? Rimane una partita di calcio, può succedere di tutto ci sono tanti esempi. Noi abbiamo meritato la finale, andiamo lì sapendo di dover soffrire ma sapendo di avere qualità per mettere in difficoltà il City. Mia stagione? Molto meglio rispetto all’inizio, sono triste che finisce qui mi sento bene. Però è una grande motivazione chiudere bene e poi andare in Nazionale, riprendere aria fresca sul mare e poi riprendere e ricominciare alla grande. City? Onestamente ci abbiamo pensato poco, abbiamo visto le partite e la loro forza è la grande mobilità. Non c’è un giocatore che tiene un ruolo e la rende molto pericolosa come squadra. Abbiamo una settimana, troveremo le soluzioni per mettere in difficoltà il Manchester City».