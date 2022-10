Gosens: «Dimarco vive un gran momento, accetto! Una cosa posso fare»

Gosens dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Bayern Monaco-Inter. L’esterno tedesco non sta trovando molto spazio nonostante si senta meglio e manda un messaggio forte e chiaro a Inzaghi

SFIDA AFFASCINANTE – Robin Gosens alla vigilia di Bayern Monaco-Inter è consapevole dello stato di forma dei tedeschi ma anche della squadra nerazzurra: «Rimane sicuramente una sfida molto interessante tra due squadre che sono in forma. il Bayern sta molto bene, abbiamo visto nel weekend come ha vinto agevolmente contro il Mainz. Però anche noi stiamo molto bene. Secondo me con il nostro sistema, con i quinti che possono sempre far male ad una difesa a quattro, possiamo fare il nostro gioco e dimostrare cosa vogliamo. Siamo un’altra squadra rispetto a due mesi fa».

FATTORI – Gosens parla della rinascita dell’Inter: «Cosa abbiamo recuperato? Lo spirito giusto, il credere che noi siamo una squadra veramente fortissima. Abbiamo singoli pazzeschi e persone fuori dal campo che sono tanta roba e grazie a tutto questo abbiamo ritrovato lo spirito giusto e solo per quello possiamo vincere e stiamo dimostrando di valere veramente tanto».

RENDERE LA VITA DIFFICILE – Gosens poi manda un messaggio forte e chiaro a Simone Inzaghi: «Mi sento il Robin che ero ai tempi dell’Atalanta e questa per me è una grane soddisfazione perché ho lottato tantissimo. Non è stato facile ma ci ho sempre creduto. Ora manca l’ultimo step che è quello di giocare con continuità. C’è da accettare che Dimarco sta vivendo un gran momento, la squadra sta girando al meglio e c’è da accettarlo. L’unica cosa che posso fare è dare il massimo quando entro e in allenamento, mettermi a disposizione della squadra e rendere la vita difficile al mister che deve fare una scelta complicata perché lo sa che io sto molto bene».