Gosens: «Abbiamo creato noi questo casino e tocca a noi uscirne»

Ai microfoni di Sportmediaset, prima di Juventus-Inter di Coppa Italia, si è presentato Robin Gosens. Queste le parole del laterale nerazzurro

POSITIVI – Ecco il commento di Robin Gosens prima di Juventus-Inter di Coppa Italia: «Alla fine abbiamo provato ad essere positivi. Partita fondamentale che può cambiare la nostra situazione. In una partita del genere può succedere di tutto. La verità è che abbiamo parlato poco. non serve parlare, dobbiamo tornare a essere uniti, a essere Inter. Solo cosi possiamo tronare a fare risultato anche in vista delle prossime partite. Voci? Ci Sono sempre. Quando vinci sono tutti contenti, soprattutto qui che bisogna vincere sempre. Abbiamo una squadra che ha qualità per vincerle tutte, ma ora non ti so rispondere. Il casino lo abbiamo creato noi e tocca a noi uscirne. A me le voci tirano fuori rabbia per fare meglio e migliorare, soprattutto i tifosi dell’Inter meritano il meglio».