Gosens: «Col Bayern Monaco non mille occasioni, devi sfruttarle! Ma Inter bene»

Gosens è tornato titolare con l’Inter contro il Bayern Monaco e non ha sfigurato. Il laterale tedesco, dall’Allianz Arena, a Inter TV ha commentato la prova di squadra.



BUONA PRESTAZIONE – Robin Gosens parla dopo la fine di Bayern Monaco-Inter: «Sicuramente abbiamo visto una bella Inter, soprattutto nel primo tempo con occasioni create. Purtroppo non abbiamo fatto gol: se nel primo tempo lo facciamo diventa una partita diversa. Lo sai che col Bayern Monaco non hai mille occasioni: devi sfruttarle. Poi abbiamo preso gol su calcio d’angolo, ci abbiamo provato e avuto alcune chances. Poi prendiamo un eurogol, anche questo ci può stare, e perdiamo una partita contro un avversario molto forte. Sicuramente abbiamo visto un’Inter in salute che può giocare con queste squadre, adesso dobbiamo portarlo in campionato perché vuol dire che stiamo bene. Abbiamo lo spirito giusto, difendiamo e attacchiamo come squadra: è la base per fare bene. La gara perfetta secondo me non esiste: abbiamo attaccato molto bene e difeso di squadra, quest’unità dobbiamo portarcela. Ci aspettano tre sfide durissime prima dei Mondiali e ci servono nove punti: c’è poco da fare. La Juventus? Una partita sempre molto emozionante con un grande avversario. Non sono mai partite facili e normali, serve una prestazione al massimo. Però abbiamo dimostrato stasera di essere pronti e vogliamo domenica».