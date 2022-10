Gosens: «Bundesliga un sogno, ma ora sono all’Inter e orgoglioso!»

Gosens avrà una chance da titolare in Bayern Monaco-Inter, nella sua Germania (vedi articolo). Intervistato da Inter TV, il laterale parla di cosa significhi per lui giocare in patria e quanto valga la partita nonostante le due squadre siano entrambe già qualificate agli ottavi.

PRIMA VOLTA – Robin Gosens è contento di essere in Germania per Bayern Monaco-Inter: «Sono diventato un calciatore professionista volendo giocare queste partite. Anche domani sarà una bellissima sfida, anche se siamo qualificati non conta tanto però rimane una sfida contro il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. Prima volta all’Allianz Arena per me? La Bundesliga alla fine rimane la competizione che ho seguito sempre da quando ero bambino. C’è sempre quel sogno lì, alla fine quando sei un bambino e vuoi diventare calciatore sogni quello che vedi: ho visto sempre la Bundesliga e volevo giocarci, adesso sono in Serie A all’Inter e mi rende orgoglioso lo stesso».

UTILE COMUNQUE – Bayern Monaco-Inter non ha necessità di classifica: prima contro seconda, posizioni già aritmetiche. Gosens trova comunque qualcosa per poter essere attenti alle ore 21 all’Allianz Arena: «Per me domani sarà una bellissima sfida in Germania, nel mio Paese, e non vedo l’ora di fare questa partita. Un’occasione per mettersi alla prova? Assolutamente sì, questa è un’occasione per metterci alla prova contro una delle squadre più forti del mondo. Sarà bellissimo da vedere come gestiamo la partita, perché due mesi fa quando li abbiamo incontrati la prima volta non eravamo quelli di adesso. Non vedo l’ora di rigiocarci».