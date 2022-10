Gosens: «Anche se fuori, io primo tifoso Inter! Sto lavorando al massimo»

Gosens alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, dopo aver parlato a Sky Sport (vedi articolo), è intervenuto anche ai microfoni di sportmediaset.it. Il tedesco parla della grande soddisfazione di arrivare all’Allianz Arena da qualificati agli ottavi di finale di Champions League

SODDISFAZIONE – Robin Gosens alla vigilia di Bayern Monaco-Inter parla di come la squadra si sia ritrovata in campo e nello spogliatoio: «È anche il mio carattere, anche se sono fuori sono il primo tifoso della squadra. Mi vengono naturali queste cose ma è anche un segnale che noi come squadra stiamo molto bene e lo dimostriamo in campo e fuori dal campo nello spogliatoio. Arrivare qui da qualificati? Una soddisfazione per me personalmente enorme perché proprio qui ho segnato all’Europeo contro il Portogallo. Un gol che ha cambiato anche la mia carriera in Germania, per me è una grande emozione tornare qui e giocare contro il Bayern Monaco che è una delle squadre più forti al mondo. Domani sarà una bella sfida tra due squadre in forma».

VECCHIO ROBIN – Gosens ribadisce poi di sentirsi molto bene fisicamente: «Io è vero che in questo momento non sto trovando quello spazio che vorrei ma tutte le chance che il mister mi dà cerco di sfruttarle. Mi sto allenando al massimo per rendere la vita difficile al mister. C’è da accettare che Fede (Dimarco, ndr) vive un gran momento ma io posso dimostrare di valere qualcosa. Mi sento forte come prima dell’infortunio, c’è da dire che forse ho sottovalutato l’impatto sul mio corpo di uno stop così lungo però adesso finalmente mi sento quel Robin che ha la forza di andare come faceva prima. Sono contento».