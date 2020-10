Goldaniga: “Inter molto forte, ma il Genoa ha tenuto lo 0-0 a lungo! Poi…”

Goldaniga – difensore del Genoa -, intervistato dai microfoni di “Genoa Channel”, commenta lo 0-2 rimediato in casa per mano dell’Inter. La soddisfazione è solo per la prestazione, anche considerando le difficoltà del momento in casa rossoblù

LENTA RIPRESA – La sfida di Serie A tra le squadre al momento più colpite dalla pandemia non porta punti a quella di Edoardo Goldaniga, che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Sapevamo che oggi era una partita molto dura perché comunque l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà. Perché l’Inter è una squadra molto forte. Però, con il passare del tempo, avevamo preso campo e siamo riusciti a tenere il risultato sullo 0-0 per parecchio tempo. Poi c’è stato il gol e dopo il secondo. Però siamo comunque soddisfatti della prestazione, che penso sia stata abbastanza buona. Sicuramente sono stati giorni difficili, perché fino a due settimane fa eravamo in pochissimi che ci allenavamo. Quindi… Tanta gente è rimasta a casa e ha avuto quello che sappiamo tutti (il Covid-19, ndr). Non è stato facile per tutti riprendere, però dobbiamo essere più uniti per quello che ci è successo e andare avanti per questa strada». Questo il commento di Goldaniga, che sicuramente non immaginava che il suo Genoa potesse strappare punti a questa Inter.