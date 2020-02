Godin: “Ibrahimovic? Cercheremo di togliergli spazio! 3 punti fondamentali”

Godin ha parlato ai microfoni di “90 minuto” in onda su “Rai 2” prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

NERVI E TENSIONE – Diego Godin parla ai microfoni di “90 minuto” su “Rai 2” prima del fischio d’inizio di Inter-Milan: «Partita fondamentale, prima di tutto per la classifica ma anche per i tifosi. Sono 3 punti importanti anche per il significato ulteriore che ha questa partita. Cosa ci aspettiamo da Ibrahimovic? E’ un giocatore importantissimo, faremo di tutto per togliergli rifornimenti e spazio per poi vincere la partita. Come si gioca un derby? Si gioca sui nervi e sulla tensione cercando di giocare da squadra e sfruttando le occasioni».