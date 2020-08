Godin: “Esperienza serve, ma si parla in campo. Inter dieci anni dopo”

Godin era in conferenza stampa assieme a Conte nel post partita di Inter-Bayer Leverkusen. Queste le parole del difensore uruguayan, uno dei migliori in campo nel match valso la qualificazione alle semifinali di Europa League.

CONFERENZA GODIN – Questa la conferenza stampa di Diego Godin nel post partita di Inter-Bayer Leverkusen.

Sei tornato in campo in questo finale di stagione e hai dato tutto. È cambiato qualcosa nell’ultimo tuo periodo all’Inter? Stasera una grandissima prestazione, ma è da un bel po’ di tempo che si è rivisto il vecchio Godin.

Grazie. Sì, l’inizio per me non è stato facile, sicuramente. Ho cambiato tanto nel mio modo di giocare, c’è stato tempo per capire quello che vuole il mister dentro il campo. Adesso lo stiamo facendo, la squadra sta facendo benissimo e stiamo facendo tante cose. Capiamo le situazioni dentro il campo, quando dobbiamo difendere basso e quando andare. Stiamo facendo un lavoro in difesa bravissimo, quello si vede e ne usciamo più forti: individualmente, quando la squadra fa quello che vuole il mister, facciamo bene. Il risultato è la cosa più importante, ma siamo stati bravissimi dentro la partita.

Quanto è importante avere giocatori come te, Young e Moses che hanno già vinto questa competizione?

L’esperienza serve sempre. Poi si parla in campo: se non facciamo tutte le cose che in allenamento chiede il mister non arriviamo da nessuna parte. L’esperienza serve in alcune situazioni, per capire in campo cosa fare in una determinata maniera. Sono contento, come ha detto anche il mister, perché dopo dieci anni l’Inter è tornata a giocare una semifinale europea. Godiamoci questa situazione, che non è poco, riposiamo e prepariamo la prossima partita. Dopo dieci anni penso che sia una cosa importante: dobbiamo sfruttarla.