Godin: “L’esperienza non ti fa vincere ma serve. Una cosa fondamentale”

Condividi questo articolo

Godin è stato intervistato dai canali ufficiali UEFA alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk. In vista della semifinale di Europa League il difensore uruguayano ha spiegato a cosa serve l’esperienza e come si possono raggiungere i risultati.

BRAVI A VALUTARE – Diego Godin, a un giorno da Inter-Shakhtar Donetsk, parla di alcuni valori: «L’esperienza? È sempre importante averne e poterne parlare con i compagni di squadra. L’esperienza, lo dico sempre, non ti assicura niente: non ti assicura vincere, non ti assicura portare la vittoria in una partita o in un trofeo. Però ti dà la certezza e la sicurezza, in qualsiasi momento e nei dettagli della partita, di aver già vissuto situazioni simili. Ti porta quindi a prendere buone decisioni, credo che sia importante per questo: è utile prima e durante una partita, o preparandola. Alla fine conta quello che fai dentro il campo di gioco: giocare con personalità, con ambizione, voler vincere e ovviamente raggiungere qualcosa che il rivale raggiunge sempre. L’avversario ha di sicuro sempre voglia di vincere, non tralascia mai questi aspetti e bisogna fare come minimo come loro. Poi dobbiamo imporre la personalità e la qualità che abbiamo individualmente e come squadra dentro il campo di gioco: questo è fondamentale».