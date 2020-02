Godin: “Derby diverso da andata. Inter preparata bene, Milan…”

Condividi questo articolo

Godin sarà titolare nel derby Inter-Milan (vedi formazioni). Il difensore uruguayano ha presentato la stracittadina a Inter TV, a poco più di un’ora dal via.

DERBY DA PRIMATO – Diego Godin presenta Inter-Milan su Inter TV: «È fondamentale. Abbiamo preparato la partita tutta la settimana, sarà fondamentale avere le idee chiare. Dobbiamo dare il 100% mentalmente e fisicamente, sia in difesa sia in attacco. Dobbiamo essere molto concentrati, è questa la chiave. Il Milan è cambiato un po’, noi siamo stati abbastanza regolari dall’inizio della stagione a ora. Stiamo giocando allo stesso livello, il Milan con l’arrivo di un nuovo allenatore e di nuovo giocatori ha avuto più stimoli. Sarà diverso dall’andata ma dipenderà dal nostro lavoro, dalla capacità sufficiente come squadra di vincere la partita».