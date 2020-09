Glik avverte l’Inter: “Benevento diverso! Per Inzaghi sarà come un derby”

Photo 197404476 Ettore Griffoni – Dreamstime

Glik è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Benevento-Inter, partita valida per il recupero della prima giornata di Serie A. Il difensore avverte i nerazzurri di Conte e afferma che per Filippo Inzaghi sarà come un derby. Di seguito le sue dichiarazioni

SEGNALE – Kamil Glik parla alla vigilia di Benevento-Inter e avverte i nerazzurri: «È un Benevento diverso rispetto a quello di qualche anno fa, che non riusciva a vincere una partita. Ora penso che a livello di gioco e carattere sarà un Benevento diverso, un primo segnale lo abbiamo già mandato. Nel calcio, come nella vita, penso che nulla è impossibile ma dobbiamo lavorare con grande umiltà e consapevolezza di poter fare bene. Filippo Inzaghi? Si vede che è un grande professionista, sta preparando le partite in maniera eccezionale, si vede che vive di calcio. Un pizzico di derby lo sentirà perché quando fai praticamente tutta la carriera in un club come il Milan poi un pizzico lo senti, pero poi alla fine la prenderà come tutte le altre partite perché tutte sono importanti».

ROSA IMPORTANTE – Glik parla poi della rosa dell’Inter e ricorda i vecchi incontri con Antonio Conte: «Se guarderò prima l’undici titolare dell’Inter o la panchina? Guardo i titolari, guardo chi gioca perché l’Inter è una squadra fortissima che giocherà fino alla fine per lo Scudetto, quindi hanno sicuramente una rosa più ampia. I derby di Torino con Conte alla Juventus? Tutti i derby di Torino che abbiamo fatto erano sempre belli, non ne abbiamo vinti tanti ma erano sempre sfide equilibrate».