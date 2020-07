Giuntoli: “Il Napoli non ha rimpianti. Inter? Vogliamo chiudere bene”

Condividi questo articolo

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre partita di Inter-Napoli, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A

ALTA TENSIONE – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Inter-Napoli. Cristiano Giuntoli, dirigente dei partenopei, ha rilasciato queste dichiarazioni nel pre-gara: «Partita importante, veniamo da un periodo di flessione a livello di prestazioni, di risultati non direi. Cerchiamo di ritrovarci per il Barcellona. Victor Osimhen? Vediamo nei prossimi giorni. Finale di stagione? C’è la voglia di fare un girone di ritorno con un punteggio congruo rispetto al valore della squadra, per poi ripartire con lo slancio giusto il prossimo anno. Rimpianti? Ci sono tre competizioni, in una non siamo andati bene nel girone d’andata. In quello di ritorno avremo meritato la Champions League, con la seconda parte in crescendo. Nelle coppe siamo andati bene. Stagione soddisfacente che può diventare straordinaria se dovessimo passare il turno».