Giroud: «Rifiuto all’Inter nel 2021? Segno del destino. Era scritto»

Giroud poteva trasferirsi all’Inter nel gennaio 2021, ma ha rifiutato e preferito rimanere al Chelsea trasferendosi sei mesi dopo al Milan. In un’intervista rilasciata a Prime Video, l’attaccante francese torna su quel momento.

IL PRECEDENTE – Olivier Giroud ha segnato una doppietta all’Inter nel febbraio 2022 ed è contento che sia ancora ricordato per quello: «Sono molto fiero di questo coro che i tifosi hanno fatto per me dopo il derby. Spero di girarmi ancora. Per me era un segnale del destino, sono cristiano e sapevo che dovevo rimanere al Chelsea e vincere la Champions League. Era scritto, anche perché quando sono arrivato ho ricevuto un’accoglienza magnifica. Per me era giusto forse, probabilmente meglio, firmare qua al Milan. Un messaggio per Andriy Shevchenko? È il mio giocatore preferito, spero di poter ricevere uno o due consigli su come fare di questa partita una partita meravigliosa».