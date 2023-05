Giroud: «Inter? Dio mi ha voluto al Milan! Senza Leao sempre forti»

Olivier Giroud, a Sky Sport, ha parlato della prossima partita contro l’Inter in Champions League. L’attaccante del Milan si è anche concentrato su Leao

DETERMINAZIONE − Giroud carico: «So come si preparano questo tipo di partite, c’è tanta pressione, voglia di fare bene. Provo ad essere il più naturale possibile e di tenere un’allegria e una felicità come faccio sempre. Si tratta di un evento gigantesco, ma proviamo a non pensarci e a stemperare la tensione. Non pensiamo troppo all’importanza di questa partita e giochiamo con libertà e voglia di fare la migliore partita. Una delle mie qualità è quella di spingere e dare il meglio per la squadra. Ho la stessa determinazione di 2 anni col Chelsea. Ancora di più perché il Milan ha una storia speciale in Champions League. Vogliamo vincere qualcosa di importante»

FORTI − Ancora Giroud sull’opportunità di vestire il nerazzurro e su Leao: «Inter? Quando sono arrivato ero vicino a firmare per loro, ma il destino mi ha portato al Milan. Se Dio mi ha voluto qua al Milan ci sarà un motivo, non potevo che sperare meglio. Derbissimo! Sogno di vincere questa Champions League. Leao? Importante per noi, lo vogliamo bene. Ma deve fare le cose giuste, se sente delle sensazioni strane o negative è meglio fermarsi e aspettare una settimana in più. Lui ha qualità uniche, spero che ritorni presto. Ma siamo comunque anche una grande squadra senza di lui, lo abbiamo visto contro la Lazio. Dobbiamo affrontare questa partita come quando abbiamo vinto all’andata in Serie A: aggressivi, giocare al 110%, testa e cuore. Tanta roba arrivare in semifinale di Champions, non potevo sperare meglio. Sono orgoglioso di quello fatto, ma non è finita qui».