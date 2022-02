Giroud: «Abbiamo le qualità per vincere con l’Inter. Ci crediamo»

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre Inter-Milan, il Derby di Milano. Il francese sostituirà Zlatan Ibrahimovic in attacco ed è determinato a raccogliere i tre punti

VINCERE − Giroud è determinato sulla gara: «Sappiamo che dopo la partita possiamo ancora essere in corsa per il titolo. Non è bene pensare al risultato ma solamente alle cose che dobbiamo fare bene sul campo. Ci siamo preparati bene, abbiamo le qualità per vincere la gara. Dobbiamo giocare liberi e con molta determinazione».