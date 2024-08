Gilardino: «Inter di caratura internazionale! Pinamonti? Aspettiamo»

Alberto Gilardino ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla vigilia del campionato. Domani il suo Genoa giocherà contro l’Inter. Simone Inzaghi ha parlato qualche minuto prima.

CONFERENZA GILARDINO ALLA VIGILIA DI GENOA-INTER

Gilardino, che preparazione avete fatto durante l’estate?

Ho una percezione positiva per quanto fatto in campo e nei lavori quotidiani. C’è entusiasmo. Dobbiamo affrontare al massimo una squadra di caratura internazionale che ha vinto meritatamente il campionato.

Gudmundsson va alla Fiorentina.

Nell’ultimo periodo ha fatto riabilitazione per l’adduttore, per questo era lontano dal campo. Lo ringrazio per quello che ha dato al Genoa. Se giocatori di questo calibro riescono a esprimersi come han fatto nel Genoa in questi anni è merito di tutti. Albert ora è il passato, il presente si chiama Genoa.

Gilardino, avete qualche indisponibile?

Norton-Cuffy deve seguire un programma per rientrare il prima possibile in campo. Non so le tempistiche a oggi, si allenerà a parte per un certo periodo. Gollini e Vasquez potrebbero essere della partita ma non è detto che giocheranno.

In attacco arriverà Pinamonti. Che lavoro verrà fatto? Giocherà domani?

Sono contento e felice che sia arrivato perché, nel momento in cui è andato via Retegui, c’era la volontà di cercare e trovare un giocatore con quelle caratteristiche. Non credo ci siano i tempi tecnici per vederlo in campo domani. E se lo fosse, sarebbe molto positivo per noi e per la squadra. Dobbiamo aspettare.

Dopo Genoa-Fiorentina dello scorso anno, ora Genoa-Inter. Cosa cambia?

L’anno scorso incontrammo una delle squadre più in condizione di quel periodo, mentre domani troviamo una delle squadre che lotteranno nuovamente per vincere il campionato. Ma partiamo con una consapevolezza diversa nella testa dei giocatori. Noi dobbiamo mantenere quel tipo di spirito dentro ognuno di noi. Avere quel desiderio di attaccamento al compagno che ci gioca vicino, attaccamento alla squadra. Dobbiamo essere mentalmente decisivi.