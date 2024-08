Gilardino: «Gudmundsson gioca Genoa-Inter? Ecco come sta»

Gudmundsson è in dubbio per Genoa-Inter, non solo per il mercato ma anche per le sue condizioni. A una settimana dall’esordio in Serie A, Gilardino aggiorna sull’islandese.

FRA CAMPO E MERCATO – Ieri sera, il Genoa prossimo avversario dell’Inter ha battuto 1-0 la Reggiana nei trentaduesimi di Coppa Italia. Fra i convocati non c’era Albert Gudmundsson, sia perché oggetto di voci di mercato (Fiorentina) sia perché non al meglio. Alberto Gilardino parla degli acciaccati: «Vediamo Caleb Ekuban, che ha ricominciato a correre. Di sicuro se sarà con noi lo sarà per la panchina: me lo auguro di riuscire a recuperarlo. Alan Matturro no, Alessandro Marcandalli no. Gudmundsson anche lui ha ricominciato a correre e a toccare la palla, quindi lo valuteremo giorno dopo giorno. È normale che, come ho detto nel prepartita, in questo momento siamo un po’ corti però confido in chi giocherà dall’inizio e in chi entrerà. Se noi abbiamo questo tipo di mentalità possiamo andare contro ogni tipo di muro e fare una buona stagione».

Con o senza Gudmundsson, Gilardino vuole un grande Genoa con l’Inter

IL VALORE – In vista di Genoa-Inter, a prescindere dalla questione Gudmundsson, Gilardino trova buone indicazioni da ieri: «Partita indispensabile, per l’entusiasmo e la consapevolezza che abbiamo. Volevamo giocarci questa partita per continuare ad alimentare l’autostima in vista dell’Inter, quindi il risultato è stato fondamentale. Non abbiamo preso gol, abbiamo fatto gol e abbiamo creato tanto: questo per i ragazzi deve essere a livello mentale un qualcosa in più. È normale che fra una settimana ci aspetta una partita importantissima contro una squadra fortissima, però cercheremo di prepararla come abbiamo sempre fatto e davanti al nostro pubblico vogliamo metterli in difficoltà. Per Gudmundsson mi auguro che si delinei in fretta questo tipo di situazione, perché è fondamentale per il giocatore e in primis per noi. Per la squadra è determinante per l’economia della stagione, assolutamente».