Gilardino lascia uno spiraglio: «Richiesto Correa? Simile a Gudmundsson!»

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal mister Alberto Gilardino nella conferenza stampa al termine del match tra Genoa e Inter. Anche spunti di mercato su Arnautovic e Correa dopo la cessione di Gudmundsson.

CONFERENZA GILARDINO AL TERMINE DI GENOA-INTER

Sono contento per quello che hanno dato i ragazzi stasera e ci portiamo a casa questo punto

Più tranquillo dopo questa prestazione e l’arrivo di Pinamonti?

Quando facciamo partite di questo tipo, con questo atteggiamento, determinazione e concretezza, mi fa pensare positivo. Per quanto riguarda il mercato, è andato via Retegui ed è arrivato Pinamonti. Lui è un giocatore che si inserisce in modo perfetto nelle caratteristiche di cui ha bisogno il Genoa. È normale che andando via Gudmundsson sia io che la società siamo vigili nella ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, che possa legare centrocampo e attacco. È difficile trovarlo, si stanno facendo delle valutazioni in questa direzione. C’è la necessità, con tanti giovani in panchina, di definire la rosa con qualche innesto.

Gilardino, come ha dormito questa notte considerando tutte le critiche per le cessioni?

Credo che la squadra abbia risposto in maniera incredibile sotto il punto di vista dell’agonismo, della personalità, del coraggio che è riuscita a mettere in campo stasera. Questo a dimostrazione che i ragazzi sono dentro al 100% e che i singoli fanno la differenza ma la squadra conta più di tutto. Stasera è stata una prova di grande disponibilità da parte della squadra, di grande voglia di mettersi a disposizione del compagno.

Vitinha potrebbe essere un sostituto di Gudmundsson e un altro giocatore da avvicinare a Pinamonti potrebbe essere una soluzione?

Vitinha ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Gudmundsson, è più una seconda punta pura rispetto a un tre quarti o a tutto campo come l’islandese. Junior Messias questa sera ha fatto una grande partita d’attaccante ma anche lui può ricoprire più ruoli perché può giocare davanti, mezz’ala, quinto. Abbiamo Caleb Ekuban, che dovrebbe rientrare in settimana. Quindi sicuramente cerchiamo un giocatore con altre caratteristiche.

Gilardino, la richiesta di uno tra Arnautovic e Correa è vera?

È normale che sono due giocatori con caratteristiche importanti e forti. In questo momento come attaccante centrale abbiamo preso Pinamonti e sono molto contento che sia arrivato lui. Adesso stiamo valutando in un’altra direzione per quanto riguarda un giocatore con altre caratteristiche. È normale che Correa è un giocatore che ha più qualità e caratteristiche simili a Gumdundsson.

Si percepisce l’attaccamento alla maglia dei giocatori rimasti.

Assolutamente sì, sono tutti dentro, chi è partito dall’inizio, chi è subentrato, chi sta giocando meno. Hanno tutti un grande desiderio di dimostrare. Questa è una cosa speciale e che dobbiamo portare avanti per tutta la stagione. Dobbiamo avere questo forte attaccamento alla squadra, al compagno, a questa maglia, al nostro popolo. Stasera sono stati incredibili, ci hanno supportato per tutta la gara, anche quando eravamo in svantaggio e ci hanno dato davvero una grande mano.

Grande prova di Gollini, De Winter, Vásquez, cosa ne pensate Gilardino?

De Winterpuò ricoprire il ruolo da centro-sinistra ma lui è un centro-destra. Tutto il reparto difensivo ha fatto molto bene, ha scivolato, lavorato, spezzato, su Mkhitaryan, su Barella, ha lavorato bene negli ultimi 30 metri sulle palle laterali. Sono contento di tutta la squadra, anche in mezzo al campo. Sia Badelj, Frendrup, Malinovs’kyj, hanno creato densità, hanno lavorato in fase difensiva. Quando c’è stato modo e possibilità abbiamo giocato, nel primo tempo ci sono stati sette-dieci minuti in cui abbiamo tenuto bene il pallone. Ricordiamoci che abbiamo giocato con una squadra davvero forte, che ha vinto il campionato nella scorsa stagione quindi complimenti ai nostri ragazzi.

Primo gol di Vogliacco con la maglia del Genoa

Sono contento per Alessandro Vogliacco e per tutta la squadra per l’interpretazione della gara