Gila: «Non ci sono alibi, ci è mancato un po’ tutto! Poco cattivi»

Gila ha parlato ai canali del club biancoceleste dopo Inter-Lazio, match di Supercoppa finita 3-0. Il difensore ha commentato il KO in semifinale.

SPIEGAZIONE − Gila si pronuncia in questo modo: «La squadra non è stata quella delle ultime cinque partite, ci è mancata cattiveria. Non ci sono alibi, non puoi perdere così contro l’Inter. Brutta prima parte: poca cattiveria e personalità. Dovevamo entrare meglio nella ripresa, ma non l’abbiamo fatto. Minuto 48 fanno il 2-0 e contro l’Inter diventa difficile. Partita dove ci è mancato un po’ di tutto. Dobbiamo ripartire come stavamo, siamo vivi in Coppa Italia, in Champions League e in Serie A abbiamo buona continuità. Lasciare questa partita. La personalità è mostrare che contro l’Inter potevamo vincere e giocare in condizione. Non siamo stati bene, tanti spazi lasciati. A livello mentale bisogna affrontare diversare le partite contro squadre come queste».