Gila: «Mancata cattiveria alla Lazio. Oggi non eravamo noi»

Il difensore della Lazio Mario Gila prova a dare una spiegazione alla sconfitta netta contro l’Inter in Supercoppa su Radio Serie A.

SCONFITTA DURA – Mario Gila giustifica i suoi compagni: «Difficile spiegare perché la squadra sia scesa così in campo. Ci è mancata cattiveria e personalità. Non siamo riusciti a riattivarci dopo il secondo gol. Ora dobbiamo guardare il campionato e continuare. Si riparte come l’ultima partita. Oggi non eravamo noi, bisogna ritrovare la continuità in campionato. triste e a disagio per la squadra, ma ci riprenderemo».