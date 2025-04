Ghisolfi: «Adesso conta solo la Roma! Peccato non avere i tifosi»

Il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi si focalizza totalmente sui risultati dei giallorossi prima dell’Inter. Le sue parole su Dazn.

FUTURO – Ghisolfi ha parlato prima di Inter-Roma: «Conta la Roma, la squadra. Dico che abbiamo responsabilità di costruire un club più che una squadra. Dobbiamo garantire ottima organizzazione, credo più nella forza dell’organizzazione che nel resto. Per noi i tifosi sono fondamentali, è un peccato che i nostri non ci siano in trasferta. Paghiamo e i tifosi pagano per una minoranza, non è giusto. Sono stati con noi fino ad ora, anche oggi saranno al nostro fianco. Ranieri è la persona giusta ma non pensiamo al passato. Abbiamo freschezza, dobbiamo continuare. Negli ultimi momenti di Ranieri come allenatore noi siamo fortunati. Anche il calcio. Spero che faremo il massimo per finire al meglio la stagione».