Gattuso: “Abbiamo creato tanto, è mancato il gol. Inter squadra fisica”

Inter-Napoli è terminata con il risultato di 2-0. Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso , ai microfoni di “Sky Sport”, nel post-gara

TANTE OCCASIONI – Queste le parole di Gennaro Gattuso: «Napoli, cosa è mancato? Buttarla dentro, se non segni fai fatica. Tra le partite andata e ritorno e quelle di Coppa Italia questa è quella che abbiamo giocato meglio. La squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Barcellona? È una partita completamente diversa. L’Inter è una squadra fisica, i catalani palleggiano molto bene. Dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando, ci manca un po’ d’anima. Il fatto di non fare i gol e di subire sempre tutto quello che creano gli avversari. Anche oggi abbiamo subito poco ma abbiamo preso due gol. Inter e Barcellona? Aggressività diversa, strutturati in maniera diversa. I primi 10′ non siamo entrati in campo, con l’Inter non puoi permettertelo. Poi siamo cresciuti, eravamo sempre nella loro metà campo a creare dei fastidi. Milik non ha fatto una grande partita, mi aspettavo di più. In questo momento noi dobbiamo annusare il pericolo, dimenticare quello che abbiamo fatto. Ultimamente stiamo sbagliando tanto e colpevolizziamo tutti quanti. Noi dobbiamo pensare da squadra, mi piacerebbe rivedere quello spirito. Sbagliare tanto da malumore alla squadra. Sfida con il Barcellona? Mancano 12-13 giorni, c’è l’ultima di campionato, poi ci penseremo. Mi aspetto di più da questa squadra, abbiamo toccato il fondo, siamo stati bravi a riprenderci. Adesso, da dopo la Coppa Italia, facciamo buone prestazioni ma non con il coltello fra i denti. E questo aspetto non può mancare a questa squadra».