Gattuso: “Sconfitta non ci stava. Politano? Guardiamo impatto di Lozano”

Gennaro Gattuso Napoli

Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Napoli 1-0. Ecco come il tecnico degli ospiti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Meazza.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Gennaro Gattuso nel post partita di Inter-Napoli.

Cosa ti rimane dopo questi novanta minuti? Amarezza? Soddisfazione per quello che hanno dato i tuoi ragazzi?

Deve rimanere la prestazione sicuramente. L’amarezza del risultato, perché la sconfitta non ci stava. L’ho detto già da tanto tempo che l’Inter è una candidata per vincere lo scudetto. Perché è una squadra non solo tecnica, ma crea sempre problematiche perché è una squadra molto fisica. E oggi la mia squadra ha fatto quello che doveva fare. Rimane il rammarico, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione che abbiamo fatto oggi.

Cos’è successo a Mertens?

Ho parlato con lui, ha la caviglia gonfia, è una distorsione. Lo valuteremo in questi giorni, sicuramente non sarà dei nostri contro la Lazio.

C’è un po’ di rimpianto, visto l’impatto che ha avuto entrando in gara, sull’utilizzo di Politano non dal primo minuto?

Se andiamo a vedere anche l’impatto che ha dato Lozano in quella posizione, capisci… E’ vero, sono in una condizione fisica molto buona. Sono due giocatori che hanno caratteristiche ben precise, riescono a saltare l’uomo. Sicuramente Politano con abilità, con tecnica, con palla al piede. L’altro in questo momento ha grande velocità, crea sempre pericoli. Ci sta. L’altro giorno Politano il primo tempo ha sofferto molto con la Sampdoria e l’ho sostituito. Sappiamo che in questo momento abbiamo tanti giocatori che stanno in condizione e meriterebbero di giocare dal primo minuto.