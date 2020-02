Gattuso: “Inter grande squadra, Napoli bravo e fortunato. Ritorno…”

Gattuso è stato il primo che ha parlato nell’immediato post partita di Inter-Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico ospite, vittorioso al Meazza nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.

MISTER VINCENTE – Gennaro Gattuso parla a Inter TV al termine di Inter-Napoli: «Questa era una squadra dura da affrontare. Siamo stati bravi ma l’Inter è una grande squadra. C’è andata bene per i primi novanta minuti, ma non sarà facile al San Paolo. L’Inter non è un caso dove si trova, dopo si è rinforzata a gennaio e ha preso giocatori di qualità. È una squadra che sta facendo molto bene e non ha solo la giocata sugli attaccanti. Danno sempre tre-quattro palle agli attaccanti, non è facile giocare contro di loro. Siamo stati bravi e fortunati, ma la partita che ho chiesto ai ragazzi è andata bene».