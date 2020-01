Gattuso: “Continuare su questa strada. ControllerÃ² i tacchetti, non si puÃ²!”

Gattuso: “Continuare su questa strada. Controllerò i tacchetti, non si può!”

Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter. Il tecnico azzurro sottolinea la buona prova dei suoi a prescindere dalla sconfitta e afferma che d’ora in poi controllerà i tacchetti dei suoi giocatori. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla “Domenica Sportiva” su “Rai 2”

STRADA GIUSTA – Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter, partita vinta dai nerazzurri per 1-3: «Noi non dobbiamo pensare al San Paolo, dobbiamo pensare che non vinciamo dal 19 ottobre. La gente non ci può applaudire, ma io penso che a partire da oggi bisogna continuare su questa strada qua, magari qualcuno mi prende per scemo. Penso che la squadra abbia espresso un buon gioco, da quando sono arrivato io abbiamo sicuramente preso tre gol perché i giocatori sono scivolati. Prima di andare in campo dovrò controllare anche i tacchetti perché non si può, non può essere un caso e non voglio sentir parlare di sfortuna».