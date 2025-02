Gatti: «Vittoria più importante? No, ma deve darci qualcosa in più!»

Gatti è intervenuto al termine di Juventus-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A andata in scena all’Allianz Stadium e vinta dai bianconeri 1-0. Di seguito quanto dichiarato nel post-partita di DAZN

RISULTATO CHE FORTIFICA – Federico Gatti parla così dopo Juventus-Inter: «Se questa è la vittoria più importante? Non penso però è un risultato che deve darci quel qualcosa in più perché abbiamo buttato via troppi punti ed è un rammarico. La stagione è lunga, sicuramente alla Juve non puoi accontentarti del quarto posto, ci sono tante competizioni da giocare e bisogna arrivare sempre in fondo. La partita in Champions League? Mercoledì è una partita troppo importante, dobbiamo mettere più energie possibili per passare il turno a tutti i costi».