Gasperini: «La velocità dell’Inter dà fastidio all’Atalanta! Sofferto nei primi 10′!»

Alla fine di Inter-Atalanta Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa per esprime il proprio parere sulla sfida di San Siro. Le parole del tecnico del club bergamasco.

CONFERENZA GASPERINI AL TERMINE DI INTER-ATALANTA

Gasperini, quanto è difficile assemblare una squadra quasi nuova, con tanti giocatori nuovi, e creare un gruppo compatto come quello dell’anno scorso?

Io ho sempre dovuto rifare da capo, ripartendo molto spesso con squadre molto rinnovate. È vero che quest’anno forse non era previsto questo, neanche dalla società. Non c’era, almeno a maggio, l’intenzione di cambiare dieci pezzi della rosa però evidentemente le soluzioni sono state queste. Sei calciatori sono arrivati da una settimana e poi ci sarà la sosta, dove tanti andranno via. Dopo dovremo ripartire dal campionato e cercare di inserire tutti questi giocatori a campionato in corso. Però se l’organico è completo non dobbiamo adattare troppi giocatori in altri ruoli. L’ho dovuto fare tante volte nella mia vita e lo rifarò anche questa volta.

Qualcosa che l’ha stupita dell’Inter di questa sera?

Ha una velocità che a noi dà fastidio quando si presenta davanti, per inserimenti, per tecnica, per capacità di tiro. Poi magari stasera ci abbiamo messo anche un’autorete un po’ così. Ma è quello che ha reso così forte l’Inter in questo periodo. Per le nostre caratteristiche non è facile questo tipo di velocità, ma se riusciamo a reggerla poi siamo in grado di poter tenere bene il campo e di poter trovare anche delle opportunità. In questi ultimi anni però è diventato difficile per noi reggere la velocità dei loro attaccanti.

Perché la scelta di De Ketelaere dalla panchina e quella di piazzare Ederson a uomo su Calhanoglu?

Ederson l’ha fatto anche in altre situazioni, in questo momento ha bisogno di trovare una buona condizione. È stato fermo tanto, è andato col Brasile in Copa America però ha giocato pochissimo, è arrivato tardi ma è sempre molto affidabile. Oggi le difficoltà maggiori sono state i due gol che abbiamo preso subito nei dieci minuti iniziali dei due tempi. De Ketelaere era in panchina ed era normale che entrasse. C’era lui e in attacco Lookman che si è aggregato ieri, quindi ho pensato di utilizzare De Ketelaere.

Gasperini, non pensa che non sia la serata giusta per trarre solo conclusioni negative?

Lo penso anche io, mi attacco alle cose che ho visto. Retegui ha tenuto novanta minuti con una buona tenuta mentale. Ma anche Brescianini, Samardzic. Era anche un modo di conoscerli in queste partite. Con tutte queste vicissitudine che ci sono state ho la sensazione che non ha un grande morale. Adesso però il mercato è finito e probabilmente aiuterà anche questo a trovare un buon morale. Bisogna parlare anche di chi c’era già. Ederson oggi ha dato il massimo, De Ron come sempre. Non ho rimproveri da fare su questo, ma si vede che è una squadra un po’ intaccata nel morale. E i due gol presi oggi all’inizio non l’hanno aiutato.

Adesso dopo al sosta finalmente giocheremo in casa e qualcosa recupereremo. Finalmente giocheranno in uno stadio finito, nostro. Da fine maggio non abbiamo mai fatto una presentazione ai nostri tifosi ed è da più di 50 giorni che girovaghiamo. Non c’è stato contatto con i tifosi nonostante il record degli abbonamenti. Bergamo è una squadra che vive di emozioni e i nuovi che arrivano non hanno ancora visto niente. Conto che da questo approccio rinasca un po’ di morale e riparta una nuova stagione. Giocheremo subito con la Fiorentina, poi in Champions League. La riaffrontiamo dopo due anni, per la quarta volta in sei anni. Per noi un record straordinario e ci darà motivazioni forti che ci aiutino a portare anche in campionato perché lì vorremo fare bene anche qua.

Gasperini, cosa le piace di Palestra? Chi dovrebbe rientrare degli infortunati dopo la sosta?

Zaniolo non so, faccio fatica a fare una previsione. Kolasinac penso proprio di sì, oggi è rientrato Toli. Scalvini e Scamacca non posso considerarli per sei mesi, anche se mi vengono sempre messi nell’elenco. Lookman, è arrivato Cuadrado, c’è ancora Godfrey, che sarà il momento tra un po’ da valutare. In attacco e a centrocampo siamo questi. Palestra è dall’inizio dell’anno che gioca, un ragazzo emergente che ha fatto uno spezzone positivo. Fa parte della rosa e verrà utilizzato, poi dopo si vedrà la sua crescita.